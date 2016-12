сегодня



Новое видео PAIN OF SALVATION "Reasons", новое видео группы PAIN OF SALVATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Passing Light Of Day", выходящего 13 января на InsideOut Music. http://www.painofsalvation.com







