все новости группы







Roadcase Royale







22 янв 2017 : Участница HEART в ROADCASE ROYALE



сегодня



Участница HEART в ROADCASE ROYALE "Get Loud", первая песня проекта ROADCASE ROYALE, созданного одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, доступна для прослушивания ниже. В проекте также задействованы гитарист Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), а также участники Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные).















+1 -1



просмотров: 303

