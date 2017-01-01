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*Roadcase Royale*



22 янв 2017 : 		 Участница HEART в ROADCASE ROYALE

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Участница HEART в ROADCASE ROYALE

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"Get Loud", первая песня проекта ROADCASE ROYALE, созданного одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, доступна для прослушивания ниже. В проекте также задействованы гитарист Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), а также участники Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные).

HEART's NANCY WILSON Launches ROADCASE ROYALE






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