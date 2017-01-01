|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Участница HEART в ROADCASE ROYALE
"Get Loud", первая песня проекта ROADCASE ROYALE, созданного одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, доступна для прослушивания ниже. В проекте также задействованы гитарист Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), а также участники Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные). |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).