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*Roadcase Royale*



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22 янв 2017 : 		 Участница HEART в ROADCASE ROYALE

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Новая песня ROADCASE ROYALE

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Группа ROADCASE ROYALE, созданная одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, в состав которой также входят Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные), опубликовала песню “The Dragon”, которая включена в выходящий двадцать второго сентября дебютный альбом "First Things First".

ROADCASE ROYALE Featuring HEART's NANCY WILSON Streaming New Song вЂњThe DragonвЂќ, Originally An Open Letter To Late ALICE IN CHAINS Frontman LAYNE STALEY




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