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Новая песня ROADCASE ROYALE
Группа ROADCASE ROYALE, созданная одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, в состав которой также входят Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные), опубликовала песню “The Dragon”, которая включена в выходящий двадцать второго сентября дебютный альбом "First Things First". |
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