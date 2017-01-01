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*Sunless*



2 фев 2017 : 		 Новая песня SUNLESS

25 янв 2017 : 		 Новая песня SUNLESS

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Новая песня SUNLESS

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"Ancient Ones", новая песня авнгард/техникал дэт металл группы SUNLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Urraca", выход которого запланирован на 24 февраля:

“Wishes Fallen On Deafened Ears”
“Gathering At The Skull’s Eye”
“Aberrant Clime”
“Born Of Clay”
“Obsidian Wing”
“Windswept Rock”
“The Ancient Ones”
“Magpie”
“Disintegration Of Man”

SUNLESS Streaming New Track "Ancient Ones"






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