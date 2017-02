все новости группы







2 фев 2017 : Новая песня SUNLESS

2 фев 2017



Новая песня SUNLESS "Ancient Ones", новая песня авнгард/техникал дэт металл группы SUNLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Urraca", выход которого запланирован на 24 февраля:



“Wishes Fallen On Deafened Ears”

“Gathering At The Skull’s Eye”

“Aberrant Clime”

“Born Of Clay”

“Obsidian Wing”

“Windswept Rock”

“The Ancient Ones”

“Magpie”

“Disintegration Of Man”







Urraca by Sunless







