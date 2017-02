2 фев 2017



Новая песня EVOCATION "Children Of Stone", новая песня группы EVOCATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Shadow Archetype", выход которого запланирован на десятое марта на Metal Blade:



“Into Ruins”

“Condemned To The Grave”

“Modus Operandi”

“Children Of Stone”

“The Coroner”

“The Shadow Archetype”

“Blind Obedience”

“Survival Of The Sickest”

“Sulphur And Blood”

“Imperium Fall”

“Dark Day Sunrise”



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Digipak CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- grey-marbled vinyl (limited to 300 copies - EU exclusive)

- salmon clear vinyl (limited to 200 copies - EU exclusive)

- clear/black-marbled vinyl (limited to 100 copies - USA exclusive)

* exclusive bundles with a shirt, plus digital options are also available











