Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

Басист MÖTLEY CRÜE и SIXX:A.M. Nikki Sixx сообщил поклонникам, что недавно ему была успешно проведена операция по протезированию тазобедренного сустава, и в настоящий момент он проходит процесс восстановления после этой процедуры, включающий в себя активные физически нагрузки.
Музыкант поблагодарил поставивших его на ноги врачей, поразился тому насколько лучше он теперь себя чувствует, и призвал всех страдающих от изношения тазобедренного сустава людей смело довериться "чудесам современной медицины", поскольку эта процедура теперь достаточно распространена и поставлена на поток, чтобы не так сильно беспокоиться за её исход, по мнению Sixx'a.
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