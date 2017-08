сегодня



Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью В честь десятилетия с момента выхода альбома SIXX:A.M. "The Heroin Diaries Soundtrack", а также книги Nikki Sixx'a "The Heroin Diaries" двадцать четвертого октября в Gallery Books / Simon & Schuster состоится релиз книги "The Heroin Diaries: Ten Year Anniversary Edition", а двадцать седьмого октября на Eleven Seven в цифровом варианте, на CD и CD/DVD состоится выпуск "The Heroin Diaries: 10th Anniversary Edition Soundtrack", дополненного тремя бонус-треками: "Life Is Beautiful 2017", "Accidents Can Happen 2017" и "Girl With Golden Eyes 2017". Виниловая версия выйдет позднее.























