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JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта
Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess почтил память скончавшегося на днях гитариста Аллана Холдсворта, сымпровизировав композицию в его честь.
"Музыкальный мир потерял по-настоящему уникального гитариста... Его произведения оказали на меня и всех, с кем я когда-либо играл, невероятное влияние. Аллан остававил для нас огромное количество прекрасной музыки. Если вы до сих пор не знакомы с его работами, то скорей же - вас ждёт целый удивительный новый мир! Эта импровизация в плагине GeoShred звучит сегодня в его честь..."
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