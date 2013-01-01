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*Jordan Rudess*



18 апр 2017 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта

25 дек 2016 : 		 JORDAN RUDESS исполняет “Greensleeves”

16 май 2016 : 		 JORDAN RUDESS и URI NIETO исполнили кавер ANATHEMA

26 апр 2016 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Принса

6 янв 2016 : 		 Как JORDAN RUDESS почти появился на альбоме PINK FLOYD

20 ноя 2015 : 		 Семплы новых треков JORDAN RUDESS

9 дек 2013 : 		 Вышел новый альбом JORDAN RUDESS

29 янв 2013 : 		 JORDAN RUDESS выступил с ROD'ом MORGENSTEIN'ом

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JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта

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Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess почтил память скончавшегося на днях гитариста Аллана Холдсворта, сымпровизировав композицию в его честь.

"Музыкальный мир потерял по-настоящему уникального гитариста... Его произведения оказали на меня и всех, с кем я когда-либо играл, невероятное влияние. Аллан остававил для нас огромное количество прекрасной музыки. Если вы до сих пор не знакомы с его работами, то скорей же - вас ждёт целый удивительный новый мир! Эта импровизация в плагине GeoShred звучит сегодня в его честь..."

DREAM THEATER Keyboardist JORDAN RUDESS Composes Tribute To ALLAN HOLDSWORTH -



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