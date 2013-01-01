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JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess почтил память скончавшегося на днях гитариста Аллана Холдсворта, сымпровизировав композицию в его честь.



"Музыкальный мир потерял по-настоящему уникального гитариста... Его произведения оказали на меня и всех, с кем я когда-либо играл, невероятное влияние. Аллан остававил для нас огромное количество прекрасной музыки. Если вы до сих пор не знакомы с его работами, то скорей же - вас ждёт целый удивительный новый мир! Эта импровизация в плагине GeoShred звучит сегодня в его честь..."









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