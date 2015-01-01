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*Dead Cross*



19 апр 2017 : 		 DAVE LOMBARDO рассказал, как MIKE PATTON попал в DEAD CROSS

19 мар 2017 : 		 Новая песня DEAD CROSS

16 мар 2017 : 		 DEAD CROSS завершили работу над альбомом

12 дек 2016 : 		 MIKE PATTON присоединился к DAVE LOMBARDO's DEAD CROSS

13 сен 2016 : 		 DEAD CROSS расстались с вокалистом

25 июл 2016 : 		 DAVE LOMBARDO готовит сюрпризы

1 июн 2016 : 		 Видео с выступления DEAD CROSS

11 апр 2016 : 		 DAVE LOMBARDO пообещал "бескомпромиссную агрессию" на дебютном альбоме DEAD CROSS

19 мар 2016 : 		 Новая песня DEAD CROSS

17 фев 2016 : 		 Видео с выступления DEAD CROSS

30 дек 2015 : 		 DEAD CROSS вернулись в студию

12 дек 2015 : 		 DEAD CROSS приступили к записи

5 дек 2015 : 		 Первое выступление DEAD CROSS

21 ноя 2015 : 		 Бывший барабанщик SLAYER в DEAD CROSS

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DAVE LOMBARDO рассказал, как MIKE PATTON попал в DEAD CROSS

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Группа DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (ex-SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS), Mike Patton (FAITH NO MORE), Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX, HEAD WOUND CITY) и Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER), выпустит свой дебютный альбом летом на лейбле Ipecac Recordings.

В недавнем разговоре с Full Metal Jackie, Lombardo рассказал о сотрудничестве группы с Patton'ом и о грядущих гастролях коллектива.

"На самом деле лично с Mike'ом в студии мы и не виделись ни разу - только обменивались электронными письмами! [смеётся] Получилось так, что вся музыка для альбома была полностью записана, ну а потом нам пришлось искать нового вокалиста. Поэтому сам Patton над материалом DEAD CROSS не работал, мы просто прислали ему готовые песни, а он отослал нам обратно их вариант со своим вокалом. Но у нас сейчас запланированы активные гастроли, в чём ранее мы даже не были уверены; мы не думали, что DEAD CROSS может стать концертной группой. И вот по поводу этих предстоящих концертов Mike очень в предвкушении!"

DAVE LOMBARDO Says MIKE PATTON Is 'Really Excited' About Playing Shows With DEAD CROSS

whiplashkloslogo




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