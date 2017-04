сегодня



DAVE LOMBARDO рассказал, как MIKE PATTON попал в DEAD CROSS Группа DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (ex-SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS), Mike Patton (FAITH NO MORE), Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX, HEAD WOUND CITY) и Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER), выпустит свой дебютный альбом летом на лейбле Ipecac Recordings.



В недавнем разговоре с Full Metal Jackie, Lombardo рассказал о сотрудничестве группы с Patton'ом и о грядущих гастролях коллектива.



"На самом деле лично с Mike'ом в студии мы и не виделись ни разу - только обменивались электронными письмами! [смеётся] Получилось так, что вся музыка для альбома была полностью записана, ну а потом нам пришлось искать нового вокалиста. Поэтому сам Patton над материалом DEAD CROSS не работал, мы просто прислали ему готовые песни, а он отослал нам обратно их вариант со своим вокалом. Но у нас сейчас запланированы активные гастроли, в чём ранее мы даже не были уверены; мы не думали, что DEAD CROSS может стать концертной группой. И вот по поводу этих предстоящих концертов Mike очень в предвкушении!"











