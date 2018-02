сегодня



DEAD CROSS приедут в Москву летом Группа DEAD CROSS, в состав которой входят Dave Lombardo (ex-SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS) и Mike Patton (FAITH NO MORE), объявили даты европейских выступлений, в рамках которых коллектив сыграет и в Москве:



June 02 - Primavera Sound - Barcelona, Spain

June 03 - This Is Not A Love Song - Nimes, France

June 05 - Estragon Club - Bologna, Italy

June 06 - Alcatraz - Milan, Italy

June 07 - Greenfield - Interlaken, Switzerland

June 10 - Download Festival - Donington, UK

June 12 - Rockhal - Luxembourg, Luxembourg

June 13 - Backstage Werk - Munich, Germany

June 14 - Novarock Festival - Nickelsdorf, Austria

June 16 - Gloria Theatre - Cologne, Germany

June 17 - Download Paris - Paris, France

June 19 - Les Docks - Lausanne, Switzerland

June 20 - Westrock - Cognac, France

June 23 - Hellfest - Clisson, France

June 24 - Grasspop - Dessel, Belgium

June 26 - Effenaar - Eindhoven, Netherlands

June 27 - Markthalle - Hamburg, Germany

June 29 - Tuska Metal - Helsinki, Finland



July 01 - Glav Club - Moscow, Russia



July 03 - SO36 - Berlin, Germany

July 10 - Melkweg - Amsterdam, Netherlands

July 12 - Dour Festival - Dour, Belgium











