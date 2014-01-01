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*Dr. Living Dead!*



20 апр 2017 : 		 DR. LIVING DEAD! записывают новый альбом

18 фев 2015 : 		 Новое видео DR. LIVING DEAD!

23 янв 2015 : 		 Новое видео DR. LIVING DEAD!

8 янв 2015 : 		 DR. LIVING DEAD! выпустят 7"

18 дек 2014 : 		 Новая песня DR. LIVING DEAD!

7 ноя 2014 : 		 DR. LIVING DEAD! на Century Media Records

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DR. LIVING DEAD! записывают новый альбом

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DR. LIVING DEAD! объявили о том, что собираются засесть в студии в эти выходные с целью записать свой четвёртый полноформатный альбом, который будет выпущен осенью на лейбле Century Media Records. Сессии пройдут в шведской Studio Rovljud в Эребру под руководством Martin Jacobsson'a и Anders Alexandersson'a, которые уже работали с группой над их предыдущим диском "Crush The Sublime Gods".

DR. LIVING DEAD! Working On New Studio Album For Fall Release



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