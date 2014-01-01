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DR. LIVING DEAD! записывают новый альбом
DR. LIVING DEAD! объявили о том, что собираются засесть в студии в эти выходные с целью записать свой четвёртый полноформатный альбом, который будет выпущен осенью на лейбле Century Media Records. Сессии пройдут в шведской Studio Rovljud в Эребру под руководством Martin Jacobsson'a и Anders Alexandersson'a, которые уже работали с группой над их предыдущим диском "Crush The Sublime Gods". |
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