сегодня



Новая песня DR. LIVING DEAD! “Cosmic Conqueror”, новая песня группы DR. LIVING DEAD!, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cosmic Conqueror", выход которого запланирован на 27 октября:



“Coffin Crusher”

“Can't Kill the Dead”

“The Summoning”

“Terror Vision”

“Cosmic Conqueror”

“Disease To Exist”

“Into The Eye”

“Survival Denied”

“Moment Of Clarity”

“Infiltrator/Exterminator”

“Cyber Crime”













