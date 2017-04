сегодня



Первая песня WE START WARS Гитаристка ALICE COOPER Nita Strauss объявила об основании новой, полностью женской рок-команды под названием WE START WARS. Первая композиция этой группы, "The Animal Inside", доступна к прослушиванию ниже.











