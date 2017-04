28 апр 2017



Новое видео LOST DREAMS LOST DREAMS опубликовали официальное видео на композицию "Finding X", которая будет включена в выходящий двадцать шестого мая на Massacre Records альбом "Exhale" - клип можно просмотреть ниже.



Трек-лист:



“Ego”

“Lethargy”

“Crashing Beyond The Horizon”

“Kyrie Helleison”

“Finding X”

“Oscillatingv

“Bitter Pills”

“Weight Of The World”

“Silence”

“Deluded”

“Nocturnal Delirium”

“It‘s Not A Game It‘s An Onslaught”

“Purple Clouds”

“Tranquilize”











