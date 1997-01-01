Новое видео LOST DREAMS

LOST DREAMS опубликовали официальное видео на композицию "Finding X", которая будет включена в выходящий двадцать шестого мая на Massacre Records альбом "Exhale" - клип можно просмотреть ниже.
Трек-лист:
“Ego”
“Lethargy”
“Crashing Beyond The Horizon”
“Kyrie Helleison”
“Finding X”
“Oscillatingv
“Bitter Pills”
“Weight Of The World”
“Silence”
“Deluded”
“Nocturnal Delirium”
“It‘s Not A Game It‘s An Onslaught”
“Purple Clouds”
“Tranquilize”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).