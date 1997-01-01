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*Lost Dreams*



28 апр 2017 : 		 Новое видео LOST DREAMS

25 фев 2017 : 		 Обучающее видео от LOST DREAMS

18 янв 2014 : 		 Новое видео LOST DREAMS

4 мар 2013 : 		 LOST DREAMS объявили имя нового вокалиста

19 июн 2012 : 		 LOST DREAMS расстались с вокалистом

19 окт 2011 : 		 Новое видео LOST DREAMS

27 сен 2011 : 		 Новый альбом LOST DREAMS выйдет в ноябре

3 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LOST DREAMS

14 дек 2009 : 		 Новое видео LOST DREAMS

27 окт 2009 : 		 LOST DREAMS объявили дату выхода нового альбома

11 авг 2009 : 		 Детали нового альбома LOST DREAMS

30 дек 2008 : 		 LOST DREAMS сочиняют новый материал

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|||| 28 апр 2017

Новое видео LOST DREAMS

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LOST DREAMS опубликовали официальное видео на композицию "Finding X", которая будет включена в выходящий двадцать шестого мая на Massacre Records альбом "Exhale" - клип можно просмотреть ниже.

Трек-лист:

“Ego”
“Lethargy”
“Crashing Beyond The Horizon”
“Kyrie Helleison”
“Finding X”
“Oscillatingv
“Bitter Pills”
“Weight Of The World”
“Silence”
“Deluded”
“Nocturnal Delirium”
“It‘s Not A Game It‘s An Onslaught”
“Purple Clouds”
“Tranquilize”

LOST DREAMS Release вЂњFinding XвЂќ Music Video




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