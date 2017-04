29 апр 2017



Новый альбом MUNICIPAL WASTE появится в июне MUNICIPAL WASTE объявили о скором выходе своего шестого студийного альбома - диск, получивший название "Slime And Punishment", увидит свет 23 июня на лейбле Nuclear Blast Records.



За запись материала в ричмондской студии Blaze of Torment Studios отвечал басист группы, Phil "Landphil" Hall. Микширование и мастеринг провёл Bill Metoyer (SLAYER, W.A.S.P., LIZZY BORDEN, DARK ANGEL) в Голливуде. Обложку для диска нарисовал автор многих предыдущих артов группы, Andrei Bouzikov.



Трек-лист:



01. Breathe Grease

02. Enjoy The Night

03. Dingy Situations

04. Shrednecks

05. Poison The Preacher

06. Bourbon Discipline

07. Parole Violators

08. Slime And Punishment

09. Amateur Sketch

10. Excessive Celebration

11. Low Tolerance

12. Under The Waste Command

13. Death Proof

14. Think Fast



Первый сингл с альбома, композицию "Amateur Sketch", можно прослушать ниже.











