26 июл 2017



Новое видео MUNICIPAL WASTE “Breathe Grease”, новое видео группы MUNICIPAL WASTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Slime And Punishment":



“Breathe Grease”

“Enjoy The Night”

“Dingy Situations”

“Shrednecks”

“Poison The Preacher”

“Bourbon Discipline”

“Parole Violators”

“Slime And Punishment”

“Amateur Sketch”

“Excessive Celebration”

“Low Tolerance”

“Under The Waste Command”

“Death Proof”

“Think Fast”















