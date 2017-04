29 апр 2017



Фрагмент нового DVD PRIMAL FEAR PRIMAL FEAR выпустят новый концертный релиз, получивший название "Angels Of Mercy - Live In Germany", второго июня на Frontiers Music Srl. Он будет доступен на CD/DVD, Blu-ray, виниле и в виде специального бокс-сета.



Исполнение композиции "Metal Is Forever" с этого DVD доступно к просмотру ниже.















