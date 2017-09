7 сен 2017



Компиляция PRIMAL FEAR выйдет осенью PRIMAL FEAR выпустят новый сборник лучших песен, "Best Of Fear", десятого ноября с четырьмя новыми песнями, одной из которых стала кавер-версия HEART, "If Looks Could Kill":



CD1



01. Area 16 (new song)

02. Predator (new song)

03. If Looks Could Kill (new song)

04. Thrill Of Speed (new song)

05. The End Is Near

06. Strike

07. Sign Of Fear

08. In Metal We Trust

09. When Death Comes Knocking

10. Six Times Dead

11. Angels Of Mercy

12. Unbreakable

13. Riding The Eagle

14. Rulebreaker

15. King For A Day

16. Bad Guys Wear Black



CD2



01. Every Time It Rains (feat. Simone Simons)

02. We Walk Without Fear

03. Fighting The Darkness (long version)

04. Hands Of Time

05. One Night In December

06. The Sky Is Burning

07. Where Angels Die

08. Black Rain

09. Born With A Broken Heart (feat. Liv Kristine) (remix)

10. Born Again

11. The Man (That I Don't Know)



















