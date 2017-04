сегодня



Новый альбом RAGE выйдет в июле Всего одиннадцать месяцев спустя с момента выхода диска "The Devil Strikes Again", RAGE уже объявили о том, что их очередной, двадцать третий по счёту студийный альбом, получивший название "Seasons Of The Black", увидит свет 28 июля на лейбле Nuclear Blast.



Комментирует бессменный лидер группы, Peter "Peavy" Wagner:



"Наши поклонники заслуживают новой доли RAGE-металла высшей пробы! Одиннадцать свежих песен несут на себе узнаваемое клеймо RAGE и как-либо отклоняться от курса, взятого на предыдущей пластинке, мы не намерены! Посему ожидайте тяжёлых, агрессивных, эпических, но притом и весьма цепляющих композиций!



Новый состав RAGE идеально сработался друг с другом и любая потерянная за последние годы энергетика теперь в полной мере восстановлена. Мы постоянно обмениваемся идеями и процесс творчества идёт просто как по маслу! Например, одну из песен с грядущего диска мы сочинили из ничего всего за два часа... Кроме того, некоторые технические огрехи предыдущего альбома были в полной мере исправлены на этот раз. Marcos Rodriguez и Vassilios "Lucky" Maniatopoulos прекрасно вписались в команду, мы отлично ладим между собой, что, несомненно, положительно влияет на творческое будущее группы, как таковой".



В продолжение темы повторения пройдённого на "The Devil Strikes Again", обложку для "Seasons Of The Black", которую можно увидеть ниже, вновь создал Karim König.



Peavy: "Мы хотели наглядно подчеркнуть, что эти диски - два сапога пара. Как и в прошлый раз, в качестве главной модели я использовал редкий череп из своей личной коллекции, которую Karim затем приукрасил цифровыми эффектами, создав вокруг него некое подобие Голгофы. Вообще, почти все песни с альбома будут весьма мрачными по настроению и лирике, так что подобная обложка и название как нельзя лучше отражают сущность самого материала".



Запись "Seasons Of The Black" проходила в феврале и марте 2017 года в немецкой студии Megafon Studios, а также в бельгийской Soundchaser Studios. За продюсирование отвечали сами участники RAGE, а известный шведский музыкант Dan Swanö (MARDUK, OPETH, KATATONIA) позаботился о микшировании и мастеринге материала в Unisound Studios.











+2 -2



( 3 ) просмотров: 783