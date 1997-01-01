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*Hansen & Friends*



29 июн 2017 : 		 Кавер-версии HELLOWEEN от HANSEN & FRIENDS

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD HANSEN & FRIENDS

9 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD HANSEN & FRIENDS

19 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD HANSEN & FRIENDS

15 сен 2016 : 		 Семплы новых песен HANSEN & FRIENDS

16 авг 2016 : 		 Гости на новом альбоме HANSEN & FRIENDS

2 авг 2016 : 		 Новое видео HANSEN & FRIENDS

2 июн 2016 : 		 Лидер GAMMA RAY выпускает сольную работу

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|||| 29 июн 2017

Кавер-версии HELLOWEEN от HANSEN & FRIENDS

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Видео исполнения кавер-версий HELLOWEEN "I Want Out" и "Future World" проекта HANSEN & FRIENDS, доступны для просмотра ниже. Они взяты из нового концертного релиза "Thank You Wacken Live", выход которого состоялся на CD/DVD, виниле и Blu-ray/CD двадцать третьего июня, доступен ниже.

Трек-лист:

“Born Free”
“Ride The Sky” (Hellowen cover)
“Contract Song”
“Victim Of Fate” (Hellowen cover)
“Enemies Of Fun”
“Fire & Ice”
“Burning Bridges”
“Follow The Sun”
“I Want Out” (Hellowen cover)
“Future World” (Hellowen cover)
“All Or Nothing” “Save Us” (Hellowen cover)

HANSEN & FRIENDS - Live Video From Wacken Open Air 2016 Featuring KAI HANSEN And MICHAEL KISKE Performing HELLOWEEN Classics Streaming









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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71
29 июн 2017, 20:16		Как я понял Gamma ray окончательно накрылись медным тазом. Все вконец надоев друг другу за столько лет разощлись по побочным проектам.. Ну может это и к лучшему последние альбомы Гаммы начиная с 2009 года просто невозможно слушать такие они вымученые и скучные.

artmageddon
29 июн 2017, 21:14		пора и Рейс Юнайтед замутить, позвать Ральфа)

and3223r
29 июн 2017, 22:08		Да охуенно!
А последние геморройные альбомы - да, шляпа Боярского.
За исключением всяких Мастеров Конфьюжина и прочих отдельных треков.

r2d2
29 июн 2017, 22:55		знатоки блядь. Один то альбом и вышел в 14 году плоноформатник, а до него в 10, а до в 07, заебали лишь бы ляпнуть.

and3223r
30 июн 2017, 00:36		"Один то альбом и вышел в 14 году плоноформатник"
"а до него в 10"

Так один или два?) Или 10 не был полноформатным? Не помню, честно.
ПисАть научись, Громозека, "запятэ" ставить, мысли оформлять)) И счёт до десяти выучи)
Серьёзно если, то после "No World Order", последнего, на мой вкус, "жаркого" альбома, слушать у них стало нечего. Уважение к группе и надежда на Кая остались, звук его гитары люблю чумачече, но интерес к творчеству увял, как те ландыши...
А сейчас, полагаю, у него все мысли о совместном туре с Мишей Уейкотом, не до геморройных ему дел...

Kaval
30 июн 2017, 00:40		Как по мне так все альбомы Gamma Ray какие-то вымученные и скучные.

Aiming High
30 июн 2017, 21:07		По мне тоже.


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