Кавер-версии HELLOWEEN от HANSEN & FRIENDS

Видео исполнения кавер-версий HELLOWEEN "I Want Out" и "Future World" проекта HANSEN & FRIENDS, доступны для просмотра ниже. Они взяты из нового концертного релиза "Thank You Wacken Live", выход которого состоялся на CD/DVD, виниле и Blu-ray/CD двадцать третьего июня, доступен ниже.
Трек-лист:
“Born Free”
“Ride The Sky” (Hellowen cover)
“Contract Song”
“Victim Of Fate” (Hellowen cover)
“Enemies Of Fun”
“Fire & Ice”
“Burning Bridges”
“Follow The Sun”
“I Want Out” (Hellowen cover)
“Future World” (Hellowen cover)
“All Or Nothing” “Save Us” (Hellowen cover)
olly71
artmageddon
and3223r
А последние геморройные альбомы - да, шляпа Боярского.
За исключением всяких Мастеров Конфьюжина и прочих отдельных треков.
r2d2
and3223r
"а до него в 10"
Так один или два?) Или 10 не был полноформатным? Не помню, честно.
ПисАть научись, Громозека, "запятэ" ставить, мысли оформлять)) И счёт до десяти выучи)
Серьёзно если, то после "No World Order", последнего, на мой вкус, "жаркого" альбома, слушать у них стало нечего. Уважение к группе и надежда на Кая остались, звук его гитары люблю чумачече, но интерес к творчеству увял, как те ландыши...
А сейчас, полагаю, у него все мысли о совместном туре с Мишей Уейкотом, не до геморройных ему дел...
Kaval
Aiming High
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