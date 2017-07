29 июн 2017



Кавер-версии HELLOWEEN от HANSEN & FRIENDS Видео исполнения кавер-версий HELLOWEEN "I Want Out" и "Future World" проекта HANSEN & FRIENDS, доступны для просмотра ниже. Они взяты из нового концертного релиза "Thank You Wacken Live", выход которого состоялся на CD/DVD, виниле и Blu-ray/CD двадцать третьего июня, доступен ниже.



Трек-лист:



“Born Free”

“Ride The Sky” (Hellowen cover)

“Contract Song”

“Victim Of Fate” (Hellowen cover)

“Enemies Of Fun”

“Fire & Ice”

“Burning Bridges”

“Follow The Sun”

“I Want Out” (Hellowen cover)

“Future World” (Hellowen cover)

“All Or Nothing” “Save Us” (Hellowen cover)





















