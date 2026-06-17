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Hansen

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|||| 16 июн 2026

Новое видео HANSEN



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Feeding The Beast, новое видео HANSEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого предварительно планируется на этот год.




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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17 июн 2026
RomV
I've waited for - to find Gamma Ray
17 июн 2026
EvgenBriden
Так, уже Хансен без друзей даже)
Песню пока не особо понял, не запомнилась.

Ну и да, где Гамма? (
17 июн 2026
olly71
EvgenBriden, ну судя по видео там те же друзья что писали и первый альбом который был очень неплох и в разы интересней последних альбомов Гаммы . но эта песня вообще не впечатлила всё ждал когда же начнётся интересная мелодия но так и не дождался. ps и это поясните нахрена 60 летнему мужику не пидару вроде красить глаза ?
17 июн 2026
EvgenBriden
olly71, да, друзья вроде те же, но вот в названии больше не фигурируют))

Насчёт того, что прям сильнее Гаммы - не соглашусь, и то и то на отличном уровне, но просто сольник получился немного другой по музыке/духу. Эта песня, кстати, тоже в духе именно сольника, не Гаммы.
А вот две с половиной его песни с последнего Хеллоуина вполне подошли бы и Гамме, поэтому такую музыку он писать ещё может, но видимо не особо хочет)
17 июн 2026
Rutger
Неплохая песня
17 июн 2026
father
Прикольная песня, но присоединюсь к ощутимому количеству комментов в ютубе: нахуя нужен сольный Хансен, когда где-то там скучает Gamma Ray?
17 июн 2026
R
RoniN
father, 100%, разве что чтобы не делиться баблом, взял сессионников на минималку и всего делов
17 июн 2026
EvgenBriden
father, не могу не добавить такое же мнение и про Edguy. Две отличнейшие группы потеряли где-то на задворках :|
17 июн 2026
R
RoniN
EvgenBriden, кстати Эдгай сегодня концерт анонсировали, глядишь и еще что-то будет
17 июн 2026
father
RoniN, ого, нихуя себе новость
17 июн 2026
Darkside.ru Member
B
Blindman
RoniN, он прощальный
17 июн 2026
EvgenBriden
Blindman, называется как за пару секунд испытать огромную радость и ещё более огромное разочарование...
18 июн 2026
R
RoniN
EvgenBriden, ну это не точно, глядишь и не прощальный будет
17 июн 2026
Corpsegrinder04
Ну хз. Если эту херню слушать под чашечку Лавандового рафа на кокосовом молоке, то может и пойдет.
От Хансена нужны работы в духе No world oder или Power plant.
17 июн 2026
N
Neath
че то на лолиту милявскую похож со своими накрашенными глазками. и антураж клипа такой же как у неё )
17 июн 2026
_Mindtraveller
Радует, что сам поёт и довольно неплохо, может и до Гаммы когда-нибудь доберётся...
18 июн 2026
gravitgroove
мне всегда казалось, что карьера под собственным именем исходит из следующих основных факторов:
1.Ты (или за тебя - твой менеджер, например) изначально решил (и), что ты - лидер и так проще в будущем будет удержать свой авторитет и права.
2.Тебе захотелось выйти за рамки основного проекта и делать другую, собственную музыку и петь свои слова, либо сделать что-то действительно неординарное и амбициозное, так же самостоятельное и личное в плане авторства, в отличии от других проектов с командой, где принимаются решения коллективно.
3.Тебя вышвырнули из группы и ты решил пойти с опорой на пункт 1 (как Осборн, например).
Но вот у Хансена в данный момент ни один из пунктов не сходится, разве что автор всего, возможно, Он.
18 июн 2026
Darkside.ru Member
B
Blindman
gravitgroove, ну почему же второго то нет? На первом сольнике был женский вокал, чего в гамме не было и те не сильно хотели. Было что-то с заходом в металкорчик, чего те совсем не хотели. Тут это ближе к сайн но мор/юнисонику, чем гамме, вполне разумно вывести отдельно. Ну и потом хз чего там с Рихтером, он как-то после "падения на пароме" как-то ушел в тень
просмотров: 1397

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