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Hansen

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|||| 17 июн 2026

Новый альбом HANSEN выйдет осенью



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KAI HANSEN выпустит новый студийный альбом, получивший название "Born With A Hammer", 18 сентября на earMUSIC. Грубый, энергичный, бунтарский и ярчайше индивидуальный "Born With A Hammer" объединяет все стороны музыкальной индивидуальности Hansen'a. В 10 песнях альбома сочетаются мощный хэви-металл, панк-настрой, драйв хард-рока, мелодичные хуки и чистая гитарная энергия, которую несут в себе авторские инстинкты, игра на гитаре и неповторимый голос, которые сделали Kai Hansen'a одним из самых самобытных исполнителей металла. Созданный без компромиссов и подпитываемый чистой страстью к тяжелой музыке, "Born With A Hammer" раскрывает творческую мощь Hansen'a в полной мере: непосредственный, живой и безошибочно узнаваемый металл.

Альбом был спродюсирован Eike Freese и записан с группой, которая привнесла в проект как огневую мощь, так и историю. Помимо Eike на гитаре, в состав группы входят Alexander Dietz (HEAVEN SHALL BURN) на гитаре и Dan Wilding (CARCASS) на барабанах, которые уже работали с Hansen'ом на "XXX - Three Decades In Metal", а также Tim Hansen (INDUCTION) на гитаре.

Трек-лист:

01. Feeding The Beast
02. Welcome To Life
03. Don't Care
04. Wait And See
05. Born With A Hammer
06. I.D.G.A.F.
07. End Of The Road
08. Triple Trouble
09. Invaders
10. Wonderland




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