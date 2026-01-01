17 июн 2026



Новый альбом HANSEN выйдет осенью



KAI HANSEN выпустит новый студийный альбом, получивший название "Born With A Hammer", 18 сентября на earMUSIC. Грубый, энергичный, бунтарский и ярчайше индивидуальный "Born With A Hammer" объединяет все стороны музыкальной индивидуальности Hansen'a. В 10 песнях альбома сочетаются мощный хэви-металл, панк-настрой, драйв хард-рока, мелодичные хуки и чистая гитарная энергия, которую несут в себе авторские инстинкты, игра на гитаре и неповторимый голос, которые сделали Kai Hansen'a одним из самых самобытных исполнителей металла. Созданный без компромиссов и подпитываемый чистой страстью к тяжелой музыке, "Born With A Hammer" раскрывает творческую мощь Hansen'a в полной мере: непосредственный, живой и безошибочно узнаваемый металл.



Альбом был спродюсирован Eike Freese и записан с группой, которая привнесла в проект как огневую мощь, так и историю. Помимо Eike на гитаре, в состав группы входят Alexander Dietz (HEAVEN SHALL BURN) на гитаре и Dan Wilding (CARCASS) на барабанах, которые уже работали с Hansen'ом на "XXX - Three Decades In Metal", а также Tim Hansen (INDUCTION) на гитаре.



Трек-лист:



01. Feeding The Beast

02. Welcome To Life

03. Don't Care

04. Wait And See

05. Born With A Hammer

06. I.D.G.A.F.

07. End Of The Road

08. Triple Trouble

09. Invaders

10. Wonderland







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