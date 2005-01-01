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*Devin Townsend*



4 июл 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры

16 май 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND о создании лирики

27 окт 2016 : 		 Трейлер нового релиза CASUALTIES OF COOL

15 апр 2016 : 		 Биография DEVIN TOWNSEND'a выйдет в августе

3 фев 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет специальный сет

19 дек 2015 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

2 дек 2015 : 		 Специальное издание альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

3 сен 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск двойного альбома

31 июл 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

7 июл 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND ответил на вопросы

6 июн 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

17 май 2014 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

23 апр 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND: "Лишние средства, собранные на CASUALTIES OF COOL, уйдут в приюты для животных

16 апр 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND исполнил песню OCEAN MACHINE

25 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

6 фев 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND на EMG TV

7 май 2013 : 		 DEVIN TOWNSEND: «У METALLICA денег больше, чем у Господа Бога»

5 ноя 2012 : 		 "Terria" и "Ocean Machine" DEVIN TOWNSEND вышли на виниле

7 ноя 2011 : 		 DEVIN TOWNSEND записал песню для журнала TERRORIZER

2 окт 2011 : 		 Акустический CD от DEVIN'a TOWNSEND'a

12 авг 2011 : 		 Видео с сольного концерта DEVIN TOWNSEND

23 май 2011 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

3 мар 2011 : 		 Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEVIN'a TOWNSEND'a

30 янв 2011 : 		 DEVIN TOWNSEND на NAMM: Видео

26 янв 2011 : 		 DEVIN TOWNSEND выпустит бесплатный концертый ЕР

14 янв 2011 : 		 DEVIN TOWNSEND на NAMM: Видео

4 авг 2010 : 		 Сольные альбомы DEVIN TOWNSEND выйдут на виниле

5 июл 2010 : 		 Фронтмен TESTAMENT выступил вместе с DEVIN'ом TOWNSEND'ом

21 авг 2009 : 		 Детали нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

19 апр 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового альбома Devin'a Townsend'a

9 апр 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома DEVIN'a TOWNSEND'a

6 июл 2006 : 		 Ударник DEVIN TOWNSEND BAND обзавелся сольным проектом

16 окт 2005 : 		 Новый альбом от DEVIN TOWNSEND BAND

23 июл 2005 : 		 DEVIN TOWNSEND BAND запишутся в августе

24 сен 2002 : 		 DEVIN TOWNSEND: человек-оркестр

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DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры

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В ходе недавнего интервью DEVIN TOWNSEND ответил на вопрос, обсуждал ли он вместе с Brendon'ом Small'ом варианты дать жизнь Ziltoid:

«Мы никогда не говорили о Ziltoid'e в таком разрезе. Он говорил мне, что вдохновлялся им для создания Galaktikon'a. Но главное то, что мне пофигу. Не то чтобы мне не нравился концепт или персонажи, просто нет смысла продолжать. Просто потому, что есть определённый риск, когда ты нашёл что-то интересное и вовремя не остановился, набрал команду, которая начала всё монетизировать, и в итоге весь кайф пропал просто потому, что это стало рутинной работой».

Так это его конец?

«Создание мультфильма — это явно не то, что мне нужно. Думаю, мы сделаем игрушку, так что что-то да будет. Есть одна шведская фирма, которая представила определённые идеи, так что полагаю, что должно выйти неплохо».

DEVIN TOWNSEND Has Plans For Ziltoid Video Game - вЂњThere's A Swedish Company That Presented Some Ideas, And It Seems Really CoolвЂќ



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