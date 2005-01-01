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DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры В ходе недавнего интервью DEVIN TOWNSEND ответил на вопрос, обсуждал ли он вместе с Brendon'ом Small'ом варианты дать жизнь Ziltoid:



«Мы никогда не говорили о Ziltoid'e в таком разрезе. Он говорил мне, что вдохновлялся им для создания Galaktikon'a. Но главное то, что мне пофигу. Не то чтобы мне не нравился концепт или персонажи, просто нет смысла продолжать. Просто потому, что есть определённый риск, когда ты нашёл что-то интересное и вовремя не остановился, набрал команду, которая начала всё монетизировать, и в итоге весь кайф пропал просто потому, что это стало рутинной работой».



Так это его конец?



«Создание мультфильма — это явно не то, что мне нужно. Думаю, мы сделаем игрушку, так что что-то да будет. Есть одна шведская фирма, которая представила определённые идеи, так что полагаю, что должно выйти неплохо».







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