Фраза, имя группы
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Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах
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Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
[71]
Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла
[29]
Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем...
[27]
Новое видео ACCEPT
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все новости группы
Soil
12 июл 2017
:
Новый альбом SOIL выйдет осенью
1 апр 2017
:
Новый альбом SOIL выйдет осенью
23 ноя 2016
:
Вокалист SOIL рад победе Трампа
20 янв 2016
:
Видео с текстом от SOiL
13 апр 2015
:
Туровый автобус SOIL попал в аварию
8 ноя 2014
:
Вокалист SOIL перенес сердечный приступ
29 май 2014
:
В автобусе с SOIL
24 янв 2014
:
Новое видео SOIL
14 авг 2013
:
Новая песня SOIL
10 авг 2013
:
Видео с текстом от SOIL
6 авг 2013
:
Видео с выступления SOIL
26 июн 2013
:
Новое видео SOIL
6 июн 2013
:
Новый альбом SOIL выйдет в августе
12 май 2013
:
SOIL представили новую песню
11 май 2013
:
Название нового альбом SOIL
6 фев 2013
:
SOIL приступили к записи нового альбома
17 янв 2013
:
SOIL начнут запись в феврале
8 ноя 2012
:
SOIL собирают деньги на новый альбом
8 окт 2012
:
Барабанщик ECHOES THE FALL в SOIL
2 авг 2012
:
Басист SOIL о RANDY BLYTHE'е
5 июл 2012
:
Акустика от SOIL
18 май 2012
:
Гитарист DIRGE WITHIN не заинтересован в воссоединении с бывшими коллегами по SOIL
1 май 2012
:
Превью нового DVD SOIL
25 апр 2012
:
Превью нового DVD SOIL
22 апр 2012
:
Видео с выступления SOIL
13 мар 2012
:
Обложка и трек-лист нового DVD SOIL
19 янв 2012
:
SOIL планируют выпуск DVD
6 окт 2011
:
Переиздание SOIL ‘Scars’ выйдет с бонусом
26 окт 2010
:
Новый сингл SOIL
23 окт 2009
:
Новый альбом SOIL доступен для прослушивания
4 сен 2009
:
Новая песня SOIL
25 авг 2009
:
Превью нового сингла SOIL
17 авг 2009
:
Обложка нового альбома SOIL
23 июн 2009
:
Название нового альбома SOIL
2 мар 2009
:
SOIL "почти закончили запись" нового альбома
19 июн 2006
:
Опубликовано видео SOIL с вокалисткой WICKED WISDOM
19 мар 2006
:
SOIL снимут видео на трек "Give It Up"
сегодня
Новый альбом
SOIL
выйдет осенью
SOIL выпустят новую работу, получившую название "Scream: The Essentials", пятнадцатого сентября на Pavement Entertainment and AFM Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).