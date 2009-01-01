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Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL "Rusty Cage", кавер-версия композиции SOUNDGARDEN, которая будет включена в выходящий пятнадцатого сентября на Pavement Entertainment и AFM Records сборник SOIL "Scream: The Essentials", доступна ниже.















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