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*Soil*



21 июл 2017 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL

12 июл 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

1 апр 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

23 ноя 2016 : 		 Вокалист SOIL рад победе Трампа

20 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOiL

13 апр 2015 : 		 Туровый автобус SOIL попал в аварию

8 ноя 2014 : 		 Вокалист SOIL перенес сердечный приступ

29 май 2014 : 		 В автобусе с SOIL

24 янв 2014 : 		 Новое видео SOIL

14 авг 2013 : 		 Новая песня SOIL

10 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOIL

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления SOIL

26 июн 2013 : 		 Новое видео SOIL

6 июн 2013 : 		 Новый альбом SOIL выйдет в августе

12 май 2013 : 		 SOIL представили новую песню

11 май 2013 : 		 Название нового альбом SOIL

6 фев 2013 : 		 SOIL приступили к записи нового альбома

17 янв 2013 : 		 SOIL начнут запись в феврале

8 ноя 2012 : 		 SOIL собирают деньги на новый альбом

8 окт 2012 : 		 Барабанщик ECHOES THE FALL в SOIL

2 авг 2012 : 		 Басист SOIL о RANDY BLYTHE'е

5 июл 2012 : 		 Акустика от SOIL

18 май 2012 : 		 Гитарист DIRGE WITHIN не заинтересован в воссоединении с бывшими коллегами по SOIL

1 май 2012 : 		 Превью нового DVD SOIL

25 апр 2012 : 		 Превью нового DVD SOIL

22 апр 2012 : 		 Видео с выступления SOIL

13 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD SOIL

19 янв 2012 : 		 SOIL планируют выпуск DVD

6 окт 2011 : 		 Переиздание SOIL ‘Scars’ выйдет с бонусом

26 окт 2010 : 		 Новый сингл SOIL

23 окт 2009 : 		 Новый альбом SOIL доступен для прослушивания

4 сен 2009 : 		 Новая песня SOIL

25 авг 2009 : 		 Превью нового сингла SOIL

17 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома SOIL

23 июн 2009 : 		 Название нового альбома SOIL

2 мар 2009 : 		 SOIL "почти закончили запись" нового альбома

19 июн 2006 : 		 Опубликовано видео SOIL с вокалисткой WICKED WISDOM

19 мар 2006 : 		 SOIL снимут видео на трек "Give It Up"

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Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL

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"Rusty Cage", кавер-версия композиции SOUNDGARDEN, которая будет включена в выходящий пятнадцатого сентября на Pavement Entertainment и AFM Records сборник SOIL "Scream: The Essentials", доступна ниже.

Listen To SOIL's Cover Version Of SOUNDGARDEN's 'Rusty Cage'






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