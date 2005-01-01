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BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом BRUCE DICKINSON перед выступлением группы в Торонто сел за штурвал бомбардировщика Ланкастер (британский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик, состоявший на вооружении Королевских ВВС. Являлся основным, наряду с «Галифаксом», тяжёлым бомбардировщиком Королевских ВВС во время Второй мировой войны (на его счету 3/4 всего бомбового груза, сброшенного во ВМВ британской авиацией).



Первый боевой вылет «Ланкастеров» был совершён в марте 1942 года. Всего «Ланкастеры» совершили более 156 тысяч боевых вылетов и сбросили более 600 000 тонн бомб. Также использовался для множества других целей, включая точные дневные удары, доставку сверхтяжёлых бомб «Tallboy» и «Grand Slam». Большую известность получил после проведённой в 1943 году — в ходе операции «Большая порка» — бомбардировки плотин в долине Рура.



Название получил по небольшому английскому городу Ланкастер).











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