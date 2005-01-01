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*Bruce Dickinson*



18 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом

27 янв 2017 : 		 Трейлер документального фильма BRUCE DICKINSON

21 ноя 2016 : 		 BRUCE DICKINSON провел символическое вбрасывание

22 окт 2016 : 		 BRUCE DICKINSON наливает пиво

24 авг 2016 : 		 Airlander приземлился неудачно

14 авг 2016 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON'a покажут в Сараево

2 июл 2016 : 		 BRUCE DICKINSON станет участником благотворительного заезда

29 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON об Axl/DC

18 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON обсудил проблему мирового терроризма

4 мар 2016 : 		 BRUCE DICKINSON хочет построить самое большое воздушное судно

12 фев 2016 : 		 BRUCE DICKINSON отвез черепаху в Испанию

11 янв 2016 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новое пиво

16 дек 2015 : 		 BRUCE DICKINSON в документальном фильме

12 ноя 2015 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит биографию

14 сен 2015 : 		 BRUCE DICKINSON не спешит с выпуском нового сольника

12 авг 2015 : 		 BRUCE DICKINSON совершил экстренную посадку

3 мар 2014 : 		 BRUCE DICKINSON принимает участие в создании AIRLANDER'a

3 дек 2013 : 		 BRUCE DICKINSON об Eclipse 550 Twin-Engine Business Jet

24 мар 2013 : 		 BRUCE DICKINSON работает над новым сольником?

15 дек 2012 : 		 Полеты с BRUCE DICKINSON

21 сен 2012 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил классику THE WHO, DEEP PURPLE

11 июн 2010 : 		 BRUCE DICKINSON за штурвалом А320

26 мар 2009 : 		 Новый фильм фронтмена IRON MAIDEN будет показан на фестивале в Германии

24 мар 2009 : 		 Фильм фронтмена IRON MAIDEN завоевал награду на фестивале

21 апр 2008 : 		 Трейлер фильма BRUCE'а DICKINSON'а "Chemical Wedding" в сети

14 мар 2008 : 		 Премьера фильма BRUCE'а DICKINSON'а пройдёт на Каннском Кинофестивале

19 авг 2007 : 		 В сети доступна неофициальная биография фронтмена IRON MAIDEN Брюса Дикинсона

4 апр 2006 : 		 BRUCE DICKINSON: Тройной DVD на подходе

29 май 2005 : 		 BRUCE DICKINSON готовит альбом кавер-версий

21 апр 2005 : 		 Подробности сольного альбома BRUCE DICKINSON

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BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом

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BRUCE DICKINSON перед выступлением группы в Торонто сел за штурвал бомбардировщика Ланкастер (британский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик, состоявший на вооружении Королевских ВВС. Являлся основным, наряду с «Галифаксом», тяжёлым бомбардировщиком Королевских ВВС во время Второй мировой войны (на его счету 3/4 всего бомбового груза, сброшенного во ВМВ британской авиацией).

Первый боевой вылет «Ланкастеров» был совершён в марте 1942 года. Всего «Ланкастеры» совершили более 156 тысяч боевых вылетов и сбросили более 600 000 тонн бомб. Также использовался для множества других целей, включая точные дневные удары, доставку сверхтяжёлых бомб «Tallboy» и «Grand Slam». Большую известность получил после проведённой в 1943 году — в ходе операции «Большая порка» — бомбардировки плотин в долине Рура.

Название получил по небольшому английскому городу Ланкастер).

BRUCE DICKINSON Flies Lancaster Bomber Plane Before IRON MAIDEN's Toronto Show: Video, Photos




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father
18 июл 2017, 20:14		Дарксайд образовательный:)


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