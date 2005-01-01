Фраза, имя группы
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BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле
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Обложка нового альбома SATYRICON
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Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла»
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все новости группы
Ensiferum
20 июл 2017
:
Новая песня ENSIFERUM
7 апр 2017
:
ENSIFERUM из студии
28 фев 2017
:
Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью
25 фев 2016
:
Сборник лучшего от ENSIFERUM
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM
4 фев 2015
:
Новая песня ENSIFERUM
12 янв 2015
:
Новое видео ENSIFERUM
17 дек 2014
:
ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"
15 ноя 2014
:
Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале
30 сен 2014
:
ENSIFERUM завершают запись
26 авг 2014
:
ENSIFERUM начнут запись в сентябре
11 июл 2014
:
ENSIFERUM начнут запись осенью
20 окт 2013
:
ENSIFERUM выпустили рог
25 апр 2013
:
ENSIFERUM на METAL BLADE RECORDS
28 авг 2012
:
Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания
21 авг 2012
:
Новая песня ENSIFERUM
8 авг 2012
:
Новое видео ENSIFERUM
10 июл 2012
:
Новая песня ENSIFERUM
28 июн 2012
:
Обложка нового альбома ENSIFERUM
24 май 2012
:
Детали нового альбома ENSIFERUM
22 фев 2012
:
Гости на новом альбом ENSIFERUM
19 фев 2012
:
ENSIFERUM начали запись
4 сен 2009
:
Новое видео ENSIFERUM
9 авг 2009
:
Семплы с нового альбома ENSIFERUM
23 июл 2009
:
Обложка нового альбома ENSIFERUM
2 июл 2009
:
Название и трек-лист нового альбома ENSIFERUM
23 апр 2009
:
ENSIFERUM: видео из студии
5 фев 2009
:
Два первых альбома ENSIFERUM выйдут с бонус-треками
13 ноя 2008
:
Вокалист ENSIFERUM не сможет приехать в Россию
10 сен 2007
:
Из ENSIFERUM ушел клавишник
17 апр 2007
:
Доступно видео на песню ENSIFERUM 'Ahti'
29 мар 2007
:
ENSIFERUM стали звездой
18 фев 2007
:
Выход нового альбома ENSIFERUM откладывается до апреля
20 янв 2007
:
ENSIFERUM взяли сессионого музыканта
9 янв 2007
:
Подробности о третьем альбоме ENSIFERUM
15 ноя 2006
:
ENSIFERUM обнародовали название нового альбома
25 июл 2006
:
Обнародована дата выхода нового альбома ENSIFERUM
15 июн 2006
:
Переносится дата выхода DVD ENSIFERUM
3 июн 2006
:
ENSIFERUM: Трек-лист "10th Anniversary Live" DVD
4 фев 2006
:
ENSIFERUM представляют новую песню
17 янв 2006
:
Концертный DVD от ENSIFERUM
16 дек 2005
:
ENSIFERUM: подробности нового EP 'Dragonheads'
21 ноя 2005
:
ENSIFERUM выпустят 'Dragonheads' в феврале
24 сен 2005
:
ENSIFERUM расстались с барабанщиком
3 сен 2005
:
ENSIFERUM запишут новый мини-альбом
13 июн 2005
:
ENSIFERUM выпустят новый EP в ноябре
27 окт 2004
:
Вокалист NORTHER присоединился к ENSIFERUM
2 авг 2004
:
ENSIFERUM: новый вокалист из NORTHER?
сегодня
Новая песня
ENSIFERUM
"For Those About To Fight For Metal", новая песня группы ENSIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Two Paths", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября на Metal Blade Records.
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IronCross
20 июл 2017, 17:21
The Song Remains the Same
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).