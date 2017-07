сегодня



Новая песня ENSIFERUM "For Those About To Fight For Metal", новая песня группы ENSIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Two Paths", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября на Metal Blade Records.















+3 -4



( 1 ) просмотров: 961