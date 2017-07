все новости группы







27 июл 2017 : ASTAROTH INCARNATE выпускают ЕР



27 июл 2017



ASTAROTH INCARNATE выпускают ЕР ASTAROTH INCARNATE восьмого сентября выпустят новый ЕР "Omnipotence - The Infinite Darkness" на канадском лейбле CDN Records:



“Obscurity”

“Curse Of The Black Plague”

“Unfleshed”

“Sanctum Of Torment”

“Re-Creation”









