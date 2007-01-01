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*The 69 Eyes*



10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES

29 июл 2017 : 		 Новое видео 360 ° от THE 69 EYES

21 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

26 май 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

2 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES выпускает сольный альбом

6 окт 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

15 июл 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

13 май 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 апр 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

15 янв 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE 69 EYES

30 ноя 2015 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет в апреле

30 июл 2015 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

7 май 2015 : 		 Барабанщик THE 69 EYES открывает бар

4 фев 2015 : 		 Переиздания THE 69 EYES выйдут в апреле

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом THE 69 EYES

25 сен 2013 : 		 В компиляцию THE 69 EYES войдет новый трек

23 апр 2013 : 		 THE 69 EYES выпустили новый сингл

25 янв 2013 : 		 Новый ЕР THE 69 EYES выйдет в феврале

16 ноя 2012 : 		 Новое видео THE 69 EYES

30 окт 2012 : 		 Вино от THE 69 EYES

2 окт 2012 : 		 Новая песня THE 69 EYES

18 сен 2012 : 		 Фрагменты новых песен THE 69 EYES

5 сен 2012 : 		 Тизер нового альбома THE 69 EYES

21 авг 2012 : 		 Тизер нового альбома THE 69 EYES

13 авг 2012 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

10 авг 2012 : 		 Новый сингл THE 69 EYES

6 авг 2012 : 		 Новое видео THE 69 EYES

30 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома THE 69 EYES

24 июл 2012 : 		 Тизер нового альбома THE 69 EYES

9 июл 2012 : 		 Тизер нового сингла THE 69 EYES

5 июл 2012 : 		 Семпл нового сингла THE 69 EYES

5 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома THE 69 EYES

29 июн 2012 : 		 Вокалист THE 69 EYES: «"X" — наш лучший альбом»

27 июн 2012 : 		 Информация о новом альбоме THE 69 EYES

24 май 2012 : 		 THE 69 EYES работают над новым альбомом

14 янв 2010 : 		 Видео с выступления THE 69 EYES на шведском TV

21 дек 2009 : 		 Новое видео THE 69 EYES

28 июл 2009 : 		 Ещё одно промо-видео нового альбома THE 69 EYES

22 июл 2009 : 		 Новое видео THE 69 EYES опубликовано на сайте Playboy.com

8 июл 2009 : 		 THE 69 EYES: доступно промо-видео "Back In Blood"

1 июл 2009 : 		 Новая песня THE 69 EYES в сети

19 июн 2009 : 		 Новая песня от THE 69 EYES

31 май 2009 : 		 THE 69 EYES подписались на Nuclear Blast

14 май 2009 : 		 Гитарист MONSTER MAGNET записал партии для нового альбома THE 69 EYES

19 янв 2009 : 		 THE 69 EYES работают с продюсером SLAYER/MONSTER MAGNET

15 янв 2009 : 		 Вокалист THE 69 EYES примет участие в программе "На рыбалку!"

29 авг 2008 : 		 THE 69 EYES выпускают бокс-сет "Goth\'N\'Roll"

26 дек 2007 : 		 Первый концертный альбом THE 69 EYES выйдет в январе

19 мар 2007 : 		 Билеты на концерт THE 69 EYES заканчиваются

2 мар 2007 : 		 Новый альбом группы THE 69 EYES доступен для прослушивания

28 фев 2007 : 		 Билеты на концерт THE 69 EYES поступили в продажу

21 фев 2007 : 		 Обложка нового альбома THE 69 EYES в сети

25 янв 2007 : 		 THE 69 EYES снова в России

8 янв 2007 : 		 THE 69 EYES выпустят новый альбом в марте

21 окт 2006 : 		 THE 69 EYES выпускают книгу

13 окт 2006 : 		 Новый сингл THE 69 EYES в сети

19 сен 2005 : 		 Автограф-сессия THE 69 EYES

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Новые песни вокалиста THE 69 EYES

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"Birthday", "Perfection" и "Call Of The Night", три новые песни вокалиста THE 69 EYES, доступны для прослушивания ниже.

THE 69 EYES Frontman JYRKI 69 Streaming Tracks From Helsinki Vampire Album








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