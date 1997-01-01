29 авг 2017



Новое видео KADAVAR "Into The Wormhole", новое видео группы KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Rough Times", выход которого намечен на двадцать девятое сентября на Nuclear Blast.















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