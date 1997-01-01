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*Kadavar*



29 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

6 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

20 июн 2017 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

29 апр 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

11 мар 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

7 мар 2016 : 		 Новый проект KADAVAR

31 июл 2015 : 		 Новое видео KADAVAR

11 июл 2015 : 		 Новая песня KADAVAR

26 июн 2015 : 		 Новое видео KADAVAR

19 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома KADAVAR

1 июн 2015 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет в августе

20 май 2015 : 		 Новое видел KADAVAR

1 май 2014 : 		 Переиздание KADAVAR выйдет в июне

24 дек 2013 : 		 KADAVAR о лучшем за 2013

7 июн 2013 : 		 KADAVAR сменили басиста

3 май 2013 : 		 Новое видео KADAVAR

12 апр 2013 : 		 Новый альбом KADAVAR доступен для прослушивания

7 мар 2013 : 		 Новая песня KADAVAR

20 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KADAVAR

6 фев 2013 : 		 KADAVAR на NUCLEAR BLAST

12 май 2012 : 		 Дебютный альбом KADAVAR выйдет в июле

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|||| 29 авг 2017

Новое видео KADAVAR

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"Into The Wormhole", новое видео группы KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Rough Times", выход которого намечен на двадцать девятое сентября на Nuclear Blast.

KADAVAR Releases 'Into The Wormhole' Music Video






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