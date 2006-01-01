7 сен 2017



Новое видео TANKARD “Schwarz-weiß wie Schnee”, новое видео группы TANKARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP “Schwarz-weiß wie Schnee”, выходящего 15 сентября на Nuclear Blast.











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