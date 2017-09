сегодня



Новая песня THROUGH THE EYES OF THE DEAD “Obitual”, новая песня группы THROUGH THE EYES OF THE DEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Disomus", выход которого запланирован на 13 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music.



Трек-лист:



01. Hate The Living

02. Obitual

03. Haruspex

04. Of Mortals, We Once Were

05. The Binding Nightmare Hex

06. Vortices In The Stygian Maelstrom

07. Ignis

08. Teras

09. Till Solace, She'll Haunt

10. Dismal















