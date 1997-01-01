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Новая песня THROUGH THE EYES OF THE DEAD
“Obitual”, новая песня группы THROUGH THE EYES OF THE DEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Disomus", выход которого запланирован на 13 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music.
Трек-лист:
01. Hate The Living
02. Obitual
03. Haruspex
04. Of Mortals, We Once Were
05. The Binding Nightmare Hex
06. Vortices In The Stygian Maelstrom
07. Ignis
08. Teras
09. Till Solace, She'll Haunt
10. Dismal
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