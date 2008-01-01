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Выходит новый релиз URIAH HEEP URIAH HEEP объявили о планах выпуска шоу 1989 года, ранее доступного только на видеокассете, в варианте 2CD/DVD, бонусом которого станет интервью, записанное в тот же день, что и концерт. Кроме того, коллектив прислушался к просьбам поклонников и выпустил на собственном лейбле первый цветной винил — "Selections From Totally Driven".











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