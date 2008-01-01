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*Uriah Heep*



27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл

22 апр 2014 : 		 Детали нового альбома URIAH HEEP

29 мар 2014 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне

20 дек 2013 : 		 URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне

15 дек 2013 : 		 URIAH HEEP начнут запись в январе...

29 май 2013 : 		 Детали похорон басиста URIAH HEEP

22 май 2013 : 		 Умер басист URIAH HEEP

18 апр 2013 : 		 Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

16 апр 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

13 апр 2013 : 		 John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов

11 мар 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP: "Мы всегда будем сочинять новый материал"

14 янв 2013 : 		 Басисту URIAH HEEP предстоит операция

27 ноя 2011 : 		 URIAH HEEP вновь сотрудничают с Concert Live

29 окт 2011 : 		 Автограф-сессия URIAH HEEP

1 авг 2011 : 		 Новый концертный релиз URIAH HEEP

7 апр 2011 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 фев 2011 : 		 Детали и семплы нового альбома URIAH HEEP

24 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист концертного альбома URIAH HEEP

7 фев 2011 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Гэри Муре

1 фев 2011 : 		 URIAH HEEP на FRONTIERS RECORDS

20 янв 2011 : 		 Новый DVD URIAH HEEP выйдет в феврале

25 дек 2010 : 		 URIAH HEEP начали запись

23 дек 2010 : 		 URIAH HEEP готовы к студийной работе

11 сен 2010 : 		 URIAH HEEP планируют выпусть концертный альбом

24 май 2010 : 		 Гитарист URIAH HEEP о смерти DIO

10 фев 2010 : 		 Автограф-сессия URIAH HEEP

20 янв 2010 : 		 URIAH HEEP: «Мы чувствуем в себе огромный потенциал»

13 сен 2009 : 		 Семплы с нового сборника URIAH HEEP

3 май 2009 : 		 Умер бывший тур менеджер URIAH HEEP

20 дек 2008 : 		 Гитарист URIAH HEEP подводит итоги года

21 июл 2008 : 		 URIAH HEEP выступят в немецкой тюрьме

10 июн 2008 : 		 Концерты URIAH HEEP отменены

4 июн 2008 : 		 Концерты URIAH HEEP в России состоятся

4 июн 2008 : 		 URIAH HEEP отменили концерты в России, Молдове, Украине и Беларуси

2 янв 2007 : 		 URIAH HEEP готовятся к записи нового альбома

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Выходит новый релиз URIAH HEEP

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URIAH HEEP объявили о планах выпуска шоу 1989 года, ранее доступного только на видеокассете, в варианте 2CD/DVD, бонусом которого станет интервью, записанное в тот же день, что и концерт. Кроме того, коллектив прислушался к просьбам поклонников и выпустил на собственном лейбле первый цветной винил — "Selections From Totally Driven".

URIAH HEEP Release Raging Through The Silence 2CD/1DVD And Selections From Totally Driven Picture Disc LP




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