URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом Легендарная группа URIAH HEEP намерена начать запись своего нового студийного альбома (25-го в карьере коллектива), который получил название "Living The Dream".



«Мы существуем уже 47 лет, и мы видели, как многие группы приходят и уходят, а мы «всё ещё живём мечтой» ("Still Living The Dream"), так что это превосходное название для нового альбома», — сказал гитарист и основатель коллектива, Mick Box.



Jay Ruston был приглашён для продюсирования альбома. Mick сказал: «Мы выбрали Jay'я, потому что восхищены его работой с THE WINERY DOGS, STONE SOUR, BLACK STAR RIDERS, Paul'ом Gilbert'ом и EUROPE. Jay продюсировал или сводил альбомы либо делал и то, и другое для этих групп, так что он может использовать свежий подход в отношении HEEP, чего мы с большим нетерпением ждём».



