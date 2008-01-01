URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом
Легендарная группа URIAH HEEP намерена начать запись своего нового студийного альбома (25-го в карьере коллектива), который получил название "Living The Dream".
«Мы существуем уже 47 лет, и мы видели, как многие группы приходят и уходят, а мы «всё ещё живём мечтой» ("Still Living The Dream"), так что это превосходное название для нового альбома», — сказал гитарист и основатель коллектива, Mick Box.
Jay Ruston был приглашён для продюсирования альбома. Mick сказал: «Мы выбрали Jay'я, потому что восхищены его работой с THE WINERY DOGS, STONE SOUR, BLACK STAR RIDERS, Paul'ом Gilbert'ом и EUROPE. Jay продюсировал или сводил альбомы либо делал и то, и другое для этих групп, так что он может использовать свежий подход в отношении HEEP, чего мы с большим нетерпением ждём».
Группа планирует выпустить альбом на Frontiers осенью 2018 года.
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