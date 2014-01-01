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*Pänzer*



28 сен 2017 : 		 Новое видео PÄNZER

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от PÄNZER

1 авг 2017 : 		 Обложка нового альбома PÄNZER

11 июн 2017 : 		 Второй альбом PÄNZER выйдет в сентябре

7 дек 2016 : 		 Новая песня и новый состав PÄNZER

2 дек 2014 : 		 Новое видео PANZER

26 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома PANZER

14 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от PANZER

8 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома PANZER

18 окт 2014 : 		 Видео с текстом от PANZER

25 сен 2014 : 		 Трейлер нового альбома PANZER

18 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PANZER

12 сен 2014 : 		 Музыканты ACCEPT, DESTRUCTION в PANZER

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Новое видео PÄNZER

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"Fatal Command", новое видео группы PäNZER, в состав которой входят вокалист DESTRUCTION Schmier, гитаристы Pontus Norgren (HAMMERFALL) и V.O. Pulver (G.U.R.D., POLTERGEIST) и барабанщик Stefan Schwarzmann (ACCEPT, ex-RUNNING WILD), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fatal Command", релиз которого намечен на шестое октября на Nuclear Blast.

PГ„NZER Feat. DESTRUCTION, HAMMERFALL, Ex-ACCEPT Members: Video For 'Fatal Command' Title Track














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