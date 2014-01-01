Видео с текстом от PÄNZER

Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом к новой песне PÄNZER "I'll Bring You The Night". В состав группы входят вокалист DESTRUCTION Schmier, гитаристы Pontus Norgren (HAMMERFALL) и V.O. Pulver (G.U.R.D., POLTERGEIST) и барабанщик Stefan Schwarzmann (ACCEPT, ex-RUNNING WILD). Этот трек взят из нового альбома "Fatal Command", релиз которого намечен на шестое октября на Nuclear Blast.
Corpsegrinder04
Waсhturm
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