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Новая песня SHINING "Jag Är Din Fiende", новая песня группы SHINING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из 10'-EP "Fiende ", выход которого запланирован на двадцать четвертое ноября.











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