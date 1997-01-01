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*Violent Divine*



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Новое видео VIOLENT DIVINE

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"Unbeliever", новое видео группы VIOLENT DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Louder Than Love", выходящего десятого ноября:

“Crawl”
“I Believe”
“Right You Are”
“In Your Bedroom”
“Louder Than Love”
“Dirty Little Secrets”
“Poison That I Am”
“Faith”
“Frantic”
“Apocalyptic And Insane”
“Overstayed My Welcome”
“Ashes To Ashes”
“Unbeliever”

VIOLENT DIVINE To Release Louder Than Love Album In November; вЂњUnbelieverвЂќ Music Video Streaming




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