Новое видео VIOLENT DIVINE "Unbeliever", новое видео группы VIOLENT DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Louder Than Love", выходящего десятого ноября:



“Crawl”

“I Believe”

“Right You Are”

“In Your Bedroom”

“Louder Than Love”

“Dirty Little Secrets”

“Poison That I Am”

“Faith”

“Frantic”

“Apocalyptic And Insane”

“Overstayed My Welcome”

“Ashes To Ashes”

“Unbeliever”











