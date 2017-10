сегодня



Новая песня VUUR "Freedom - Rio", новая песня группы VUUR, основанной бывшей вокалисткой THE GATHERING Anneke Van Giersbergen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In This Moment We Are Free – Cities", выход которого запланирован на 20 октября на InsideOut Music.



































