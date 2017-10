сегодня



Басист DISTURBED, FEAR FACTORY на новом альбоме TERROR UNIVERSAL TERROR UNIVERSAL, новая хоррор-металл-группа, в состав которой входят участники ILL NIÑO Dave Chavarri и Ahrue Luster (ранее в MACHINE HEAD), выпустит дебютную работу "Make Them Bleed" не в октябре этого года, а 19 января 2018. В качестве гостя в записи принимали участие John Moyer (DISTURBED, ART OF ANARCHY, ex-ADRENALINE MOB) и Tony Campos (FEAR FACTORY, MINISTRY, SOULFLY, STATIC-X):



01. Passage Of Pain

02. Welcome To Hell

03. Spines (feat. John Moyer)

04. Make Them Bleed

05. Through The Mirrors

06. Dig You A Hole

07. Dead On Arrival (feat. Tony Campos)

08. Into Darkness

09. Your Time Has Come

10. Piece By Piece















