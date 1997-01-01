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*Raintimes*



11 окт 2017 : 		 Видео с текстом от RAINTIMES

14 апр 2016 : 		 RAINTIMES на Frontiers Music Srl

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Видео с текстом от RAINTIMES

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RAINTIMES, в состав которой входят Pierpaolo “Zorro” Monti (Charming Grace, Shining Line), Davide Barbieri (Wheels of Fire, Charming Grace), Michael Shotton (Von Groove), а также Sven Larsson, Andrea Gipponi и Ivan Gonzalez, опубликовали официальное видео с текстом на песню “Forever Gone”, которая взята из дебютного альбома, выходящего первого декабря.

RAINTIMES To Release Debut Album In December; вЂњForever GoneвЂќ Lyric Video Streaming




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