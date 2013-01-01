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*Blues Pills*



12 окт 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

29 сен 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

12 авг 2016 : 		 Новое видео BLUES PILLS

6 авг 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

22 июл 2016 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

9 июл 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

25 июн 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

3 июн 2016 : 		 Новое видео BLUES PILLS

7 май 2016 : 		 Обложка нового альбома BLUES PILLS

23 апр 2016 : 		 Новый альбом BLUES PILLS выйдет летом

24 фев 2015 : 		 Трейлер нового релиза BLUES PILLS

27 янв 2015 : 		 BLUES PILLS выпустят концертный альбом

22 янв 2015 : 		 Вокалистка BLUES PILLS обещает больше фанка и соула на втором альбоме группы

17 янв 2015 : 		 BLUES PILLS собираюся записать второй альбом

5 ноя 2014 : 		 Новое видео BLUES PILLS

24 окт 2014 : 		 Акустика от BLUES PILLS

18 сен 2014 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

27 авг 2014 : 		 Новое видео BLUES PILLS

29 июл 2014 : 		 Новое видео BLUES PILLS

1 май 2014 : 		 Дебютный альбом BLUES PILLS выйдет в июле

24 дек 2013 : 		 Концертный миньон BLUES PILLS

12 ноя 2013 : 		 BLUES PILLS на телевидении

2 сен 2013 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

14 авг 2013 : 		 Новый ЕР BLUES PILLS выйдет в откбяре

27 июл 2013 : 		 BLUES PILLS подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

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|||| 12 окт 2017

Концертное видео BLUES PILLS

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Nuclear Blast опубликовали фрагмент концертного релиза BLUES PILLS "Lady In Gold - Live In Paris", “Bliss”, выход которого на DVD/Blu-ray намечен на третье ноября.

BLUES PILLS Premier вЂњBlissвЂќ Video From Lady In Gold - Live In Paris Release






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Uncle Drown
12 окт 2017, 17:53		"Ножки!" (с) Джентельмены удачи)))

Bliss - шикарно обыграли... определенно нужный релиз! Blues Pills всегда приятно смотреть, и уж тем более слушать...



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