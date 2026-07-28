×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
38
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
26
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
38
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
26
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
все новости группы
Blues Pills
Швеция
Blues Rock
http://www.bluespills.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/BluesPills
28 июл 2026
:
Профессиональное видео с выступления BLUES PILLS
25 июл 2025
:
Новое видео BLUES PILLS
22 фев 2025
:
Новое видео BLUES PILLS
28 сен 2024
:
Концертное видео BLUES PILLS
21 сен 2024
:
Концертное видео BLUES PILLS
13 сен 2024
:
Концертное видео BLUES PILLS
15 авг 2024
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
10 авг 2024
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
9 авг 2024
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
8 авг 2024
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
5 авг 2024
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
2 авг 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
30 июл 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
12 июл 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
31 май 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
19 апр 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
10 мар 2024
:
Новое видео BLUES PILLS
9 июн 2022
:
Новая песня BLUES PILLS
22 апр 2020
:
Выход нового альбома BLUES PILLS перенесён
11 апр 2020
:
Новое видео BLUES PILLS
25 мар 2020
:
BLUES PILLS представили обложку
8 мар 2020
:
Новое видео BLUES PILLS
13 мар 2018
:
Гитарист BLUES PILLS выпустит дебютный сольный EP летом
3 ноя 2017
:
Концертное видео BLUES PILLS
12 окт 2017
:
Концертное видео BLUES PILLS
29 сен 2017
:
Концертное видео BLUES PILLS
12 авг 2016
:
Новое видео BLUES PILLS
6 авг 2016
:
Трейлер к новому альбому BLUES PILLS
22 июл 2016
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
9 июл 2016
:
Трейлер к новому альбому BLUES PILLS
25 июн 2016
:
Трейлер к новому альбому BLUES PILLS
3 июн 2016
:
Новое видео BLUES PILLS
7 май 2016
:
Обложка нового альбома BLUES PILLS
23 апр 2016
:
Новый альбом BLUES PILLS выйдет летом
24 фев 2015
:
Трейлер нового релиза BLUES PILLS
27 янв 2015
:
BLUES PILLS выпустят концертный альбом
22 янв 2015
:
Вокалистка BLUES PILLS обещает больше фанка и соула на втором альбоме группы
17 янв 2015
:
BLUES PILLS собираюся записать второй альбом
5 ноя 2014
:
Новое видео BLUES PILLS
24 окт 2014
:
Акустика от BLUES PILLS
18 сен 2014
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
27 авг 2014
:
Новое видео BLUES PILLS
29 июл 2014
:
Новое видео BLUES PILLS
1 май 2014
:
Дебютный альбом BLUES PILLS выйдет в июле
24 дек 2013
:
Концертный миньон BLUES PILLS
12 ноя 2013
:
BLUES PILLS на телевидении
2 сен 2013
:
Видео с текстом от BLUES PILLS
14 авг 2013
:
Новый ЕР BLUES PILLS выйдет в откбяре
27 июл 2013
:
BLUES PILLS подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
сегодня
Профессиональное видео с выступления BLUES PILLS
"Ain't No Change"(Rock Hard Festival 2017), профессиональное видео с выступления BLUES PILLS, доступно для просмотра.
http://www.bluespills.com/
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
28 июл 2026
m
mohnatiy
Неплохо Маша Захарова отжигает! И выглядит неплохо, если не с перепоя
просмотров: 76
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).