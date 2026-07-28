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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 38
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Blues Pills

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28 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления BLUES PILLS

25 июл 2025 : 		 Новое видео BLUES PILLS

22 фев 2025 : 		 Новое видео BLUES PILLS

28 сен 2024 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

21 сен 2024 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

13 сен 2024 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

15 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

10 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

9 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

8 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

5 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

2 авг 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

30 июл 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

12 июл 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

31 май 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

19 апр 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

10 мар 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

9 июн 2022 : 		 Новая песня BLUES PILLS

22 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BLUES PILLS перенесён

11 апр 2020 : 		 Новое видео BLUES PILLS

25 мар 2020 : 		 BLUES PILLS представили обложку

8 мар 2020 : 		 Новое видео BLUES PILLS

13 мар 2018 : 		 Гитарист BLUES PILLS выпустит дебютный сольный EP летом

3 ноя 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

12 окт 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

29 сен 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS
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Профессиональное видео с выступления BLUES PILLS



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"Ain't No Change"(Rock Hard Festival 2017), профессиональное видео с выступления BLUES PILLS, доступно для просмотра.




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28 июл 2026
m
mohnatiy
Неплохо Маша Захарова отжигает! И выглядит неплохо, если не с перепоя
просмотров: 76

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