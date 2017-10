12 окт 2017



Юбилейное издание EAGLES выйдет осенью Второго ноября состоится выпуск юбилейного издания альбома EAGLES "Hotel California", которое будет доступно на 2-CD/1-Blu-ray Audio и простом CD. Материал альбома прошел ремастеринг и дополнен десять ранее не публиковавшимися концертными треками, доступен в книге в твердом переплете 11 на 11 с множеством фотографий того времени, репликой туровой программки и постером 11 на 22.



Disc One: Original Album

“Hotel California”

“New Kid In Town”

“Life In The Fast Lane”

“Wasted Time”

“Wasted Time” (Reprise)

“Victim Of Love”

“Pretty Maids All In A Row”

“Try And Love Again”

“The Last Resort”



Disc Two: Live at The Los Angeles Forum (October 1976)

“Take It Easy”

“Take It To The Limit”

“New Kid In Town”

“James Dean”

“Good Day In Hell”

“Witchy Woman”

“Funk #49”

“One Of These Nights”

“Hotel California”

“Already Gone”



Blu-ray Audio

- Dolby Digital 5.1 Surround Sound

- Advanced Resolution Multi-Channel Surround Sound (96 KHz/24-Bit)

- Advanced Resolution Stereo (192 KHz/24-Bit)













+0 -0





просмотров: 193