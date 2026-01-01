сегодня



Пластинка EAGLES стала первой, проданной тиражом в 40 миллионов копий в США



В начале 2026 года EAGLES установили очередное достижении — Recording Industry Association of America (RIAA) сообщили о том, что их пластинка "Their Greatest Hits 1971–1975" перешагнула отметку в 40 миллионов проданных копий в США и стала самой продаваемой пластинкой в истории США. Также альбом "Hotel California" обновил свои показатели и получил 28 платиновый диск.



Ранее "Their Greatest Hits 1971–1975" стал первой пластинкой, получившей платину. В 1976 году сборник провел пять недель на первом месте, а всего в его активе более 500 недель в чартах.



Если выложить в ряд все 40 миллионов пластинок, цепочка составит 7 575 миль, что примерно равно расстоянию от Лос-Анджелеса до Каира. Также можно сказать, что 40 000 000 означает, что каждый восьмой гражданин США владеет этой пластинкой, и эта цифра превышает все население родного для EAGLES штата Калифорния.







