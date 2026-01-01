Arts
Новости
27 янв 2026 : 		 Пластинка EAGLES стала первой, проданной тиражом в 40 миллионов копий в США

22 сен 2024 : 		 EAGLES почтили память Джона Дэвида Саутера

28 июл 2023 : 		 Умер один из EAGLES

6 июл 2023 : 		 THE EAGLES поедут в прощальный тур

25 ноя 2021 : 		 EAGLES целиком исполнят Hotel California

28 июн 2019 : 		 Гитарист EAGLES опроверг информацию, что он работает над новой музыкой с вокалистом AC/DC

21 авг 2018 : 		 EAGLES опередили Майкла Джексона

20 окт 2017 : 		 Редкая концертная запись EAGLES

12 окт 2017 : 		 Юбилейное издание EAGLES выйдет осенью

26 янв 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD про Гленна Фрая

19 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, JUDAS PRIEST, MÖTLEY CRÜE, NICKELBACK о Гленне Фрае

19 янв 2016 : 		 Умер один из основателей THE EAGLES
Пластинка EAGLES стала первой, проданной тиражом в 40 миллионов копий в США



В начале 2026 года EAGLES установили очередное достижении — Recording Industry Association of America (RIAA) сообщили о том, что их пластинка "Their Greatest Hits 1971–1975" перешагнула отметку в 40 миллионов проданных копий в США и стала самой продаваемой пластинкой в истории США. Также альбом "Hotel California" обновил свои показатели и получил 28 платиновый диск.

Ранее "Their Greatest Hits 1971–1975" стал первой пластинкой, получившей платину. В 1976 году сборник провел пять недель на первом месте, а всего в его активе более 500 недель в чартах.

Если выложить в ряд все 40 миллионов пластинок, цепочка составит 7 575 миль, что примерно равно расстоянию от Лос-Анджелеса до Каира. Также можно сказать, что 40 000 000 означает, что каждый восьмой гражданин США владеет этой пластинкой, и эта цифра превышает все население родного для EAGLES штата Калифорния.




просмотров: 52

