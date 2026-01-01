Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 41
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 40
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 41
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 40
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
14 мар 2026 : 		 Переиздание EAGLES выйдет весной

27 янв 2026 : 		 Пластинка EAGLES стала первой, проданной тиражом в 40 миллионов копий в США

22 сен 2024 : 		 EAGLES почтили память Джона Дэвида Саутера

28 июл 2023 : 		 Умер один из EAGLES

6 июл 2023 : 		 THE EAGLES поедут в прощальный тур

25 ноя 2021 : 		 EAGLES целиком исполнят Hotel California

28 июн 2019 : 		 Гитарист EAGLES опроверг информацию, что он работает над новой музыкой с вокалистом AC/DC

21 авг 2018 : 		 EAGLES опередили Майкла Джексона

20 окт 2017 : 		 Редкая концертная запись EAGLES

12 окт 2017 : 		 Юбилейное издание EAGLES выйдет осенью

26 янв 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD про Гленна Фрая

19 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, JUDAS PRIEST, MÖTLEY CRÜE, NICKELBACK о Гленне Фрае

19 янв 2016 : 		 Умер один из основателей THE EAGLES
Переиздание EAGLES выйдет весной



Первого мая Rhino выпустят делюкс-версию альбома EAGLES One Of These Nights, который принес группе первую премию Грэмми и впервые в истории коллектива пластинка возглавила национальный хит-парад. Новое издание будет доступно в варианте 3CD/Blu-ray и тройном виниле и содержать обновленную версию оригинального альбома и нереализованный ранее концерт 1975 года на Anaheim Stadium, а также версии песен в высоком разрешении и варианте Dolby Atmos, Фрагмент из этого релиза, концертный вариант “Carol”, доступен ниже:

LP One: One Of These Nights

Side One
“One Of These Nights”
“Too Many Hands”
“Hollywood Waltz”
“Journey Of The Sorcerer”

Side Two
“Lyin’ Eyes”
“Take It To The Limit”
“Visions”
“After The Thrill Is Gone”
“I Wish You Peace”

LP Two: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)

Side One
Intro *
“Take It Easy” *
“Outlaw Man” *
“Doolin – Dalton/Desperado” *

Side Two
“One Of These Nights” *
“Ol’ 55” *
“Lyin’ Eyes” *
“Take It To The Limit” *

LP Three: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)

Side One
“Blackberry Blossom” *
“Midnight Flyer” *
“Already Gone” *
“Too Many Hands” *
“James Dean” *

Side Two
“Witchy Woman” *
“Rocky Mountain Way” – with Joe Walsh *
“Carol” *
“The Best Of My Love” *

3CD/Blu-Ray:

Disc One: One Of These Nights

“One Of These Nights”
“Too Many Hands”
“Hollywood Waltz”
“Journey Of The Sorcerer”
“Lyin’ Eyes”
“Take It To The Limit”
“Visions”
“After The Thrill Is Gone”
“I Wish You Peace”

Disc Two: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)

Intro *
“Take It Easy” *
“Outlaw Man” *
“Doolin – Dalton/Desperado” *
“One Of These Nights” *
“Ol’ 55” *
“Lyin’ Eyes” *
“Take It To The Limit” *

Disc Three: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)

“Blackberry Blossom” *
“Midnight Flyer” *
“Already Gone” *
“Too Many Hands” *
“James Dean” *
“Witchy Woman” *
“Rocky Mountain Way” – with Joe Walsh *
“Carol” *
“The Best Of My Love” *

Blu-Ray

One Of These Nights – Atmos
Live At Anaheim Stadium (9/28/75) – Atmos
One Of These Nights (2025 Mix) – Hi-Res Stereo
Live At Anaheim Stadium (9/28/75) – Hi-Res Stereo

* Previously Unreleased




