Переиздание EAGLES выйдет весной

Первого мая Rhino выпустят делюкс-версию альбома EAGLES One Of These Nights, который принес группе первую премию Грэмми и впервые в истории коллектива пластинка возглавила национальный хит-парад. Новое издание будет доступно в варианте 3CD/Blu-ray и тройном виниле и содержать обновленную версию оригинального альбома и нереализованный ранее концерт 1975 года на Anaheim Stadium, а также версии песен в высоком разрешении и варианте Dolby Atmos, Фрагмент из этого релиза, концертный вариант “Carol”, доступен ниже:
LP One: One Of These Nights
Side One
“One Of These Nights”
“Too Many Hands”
“Hollywood Waltz”
“Journey Of The Sorcerer”
Side Two
“Lyin’ Eyes”
“Take It To The Limit”
“Visions”
“After The Thrill Is Gone”
“I Wish You Peace”
LP Two: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)
Side One
Intro *
“Take It Easy” *
“Outlaw Man” *
“Doolin – Dalton/Desperado” *
Side Two
“One Of These Nights” *
“Ol’ 55” *
“Lyin’ Eyes” *
“Take It To The Limit” *
LP Three: Live At Anaheim Stadium (9/28/75)
Side One
“Blackberry Blossom” *
“Midnight Flyer” *
“Already Gone” *
“Too Many Hands” *
“James Dean” *
Side Two
“Witchy Woman” *
“Rocky Mountain Way” – with Joe Walsh *
“Carol” *
“The Best Of My Love” *
3CD/Blu-Ray:
Disc One: One Of These Nights
Blu-Ray
One Of These Nights – Atmos
Live At Anaheim Stadium (9/28/75) – Atmos
One Of These Nights (2025 Mix) – Hi-Res Stereo
Live At Anaheim Stadium (9/28/75) – Hi-Res Stereo
