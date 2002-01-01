Фраза, имя группы
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HELLOWEEN открыли тур
[46]
Новое видео TRIVIUM
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Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS
[24]
Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс...
[18]
Название нового альбома JUDAS PRIEST
[15]
все новости группы
Nightingale
31 окт 2017
:
Концертный трек NIGHTINGALE
28 янв 2015
:
Новая песня NIGHTINGALE
15 окт 2014
:
Новая песня NIGHTINGALE
10 окт 2014
:
Новый альбом NIGHTINGALE выйдет в ноябре
14 июл 2013
:
NIGHTINGALE приступили к записи альбома
18 ноя 2010
:
Видео с выступления NIGHTINGALE
22 окт 2010
:
Видео с выступления NIGHTINGALE
7 май 2007
:
Стали известны подробности нового альбома NIGHTINGALE
12 сен 2006
:
Трек-лист нового альбома NIGHTINGALE
7 июн 2006
:
Лидер NIGHTINGALE Dan Swano о своих проектах
14 май 2006
:
NIGHTINGALE начнут записывать новый альбом в июне
8 дек 2005
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Раритеты 15-летней давности NIGHTINGALE в сети
14 ноя 2005
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NIGHTINGALE дают название новому альбому
29 окт 2005
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NIGHTINGALE выступят в Осло
24 сен 2002
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NIGHTINGALE снова живы!
25 июн 2002
:
Новости от Dan Swano
сегодня
Концертный трек
NIGHTINGALE
NIGHTINGALE опубликовали фрагмент нового концертного релиза, "Rock Hard Live", выходящего восьмого декабря.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).