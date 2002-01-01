Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [46]
*Новое видео TRIVIUM [28]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [24]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [18]
*Название нового альбома JUDAS PRIEST [15]
*
[= ||| все новости группы



*Nightingale*



31 окт 2017 : 		 Концертный трек NIGHTINGALE

28 янв 2015 : 		 Новая песня NIGHTINGALE

15 окт 2014 : 		 Новая песня NIGHTINGALE

10 окт 2014 : 		 Новый альбом NIGHTINGALE выйдет в ноябре

14 июл 2013 : 		 NIGHTINGALE приступили к записи альбома

18 ноя 2010 : 		 Видео с выступления NIGHTINGALE

22 окт 2010 : 		 Видео с выступления NIGHTINGALE

7 май 2007 : 		 Стали известны подробности нового альбома NIGHTINGALE

12 сен 2006 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTINGALE

7 июн 2006 : 		 Лидер NIGHTINGALE Dan Swano о своих проектах

14 май 2006 : 		 NIGHTINGALE начнут записывать новый альбом в июне

8 дек 2005 : 		 Раритеты 15-летней давности NIGHTINGALE в сети

14 ноя 2005 : 		 NIGHTINGALE дают название новому альбому

29 окт 2005 : 		 NIGHTINGALE выступят в Осло

24 сен 2002 : 		 NIGHTINGALE снова живы!

25 июн 2002 : 		 Новости от Dan Swano

| - |
|||| сегодня

Концертный трек NIGHTINGALE

*
zoom
*
* *
NIGHTINGALE опубликовали фрагмент нового концертного релиза, "Rock Hard Live", выходящего восьмого декабря.

NIGHTINGALE To Release Rock Hard Live; First Single вЂњChasing The Storm AwayвЂќ Launched




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 214

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Five Finger Death Punch Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом