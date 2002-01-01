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*Nightingale*



25 ноя 2017 : 		 Трек от NIGHTINGALE

31 окт 2017 : 		 Концертный трек NIGHTINGALE

28 янв 2015 : 		 Новая песня NIGHTINGALE

15 окт 2014 : 		 Новая песня NIGHTINGALE

10 окт 2014 : 		 Новый альбом NIGHTINGALE выйдет в ноябре

14 июл 2013 : 		 NIGHTINGALE приступили к записи альбома

18 ноя 2010 : 		 Видео с выступления NIGHTINGALE

22 окт 2010 : 		 Видео с выступления NIGHTINGALE

7 май 2007 : 		 Стали известны подробности нового альбома NIGHTINGALE

12 сен 2006 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTINGALE

7 июн 2006 : 		 Лидер NIGHTINGALE Dan Swano о своих проектах

14 май 2006 : 		 NIGHTINGALE начнут записывать новый альбом в июне

8 дек 2005 : 		 Раритеты 15-летней давности NIGHTINGALE в сети

14 ноя 2005 : 		 NIGHTINGALE дают название новому альбому

29 окт 2005 : 		 NIGHTINGALE выступят в Осло

24 сен 2002 : 		 NIGHTINGALE снова живы!

25 июн 2002 : 		 Новости от Dan Swano

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Трек от NIGHTINGALE

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NIGHTINGALE опубликовали для прослушивания трек "Black Tears" из выходящего 8 декабря концертного альбома "Rock Hard Live" — его можно прослушать ниже.

NIGHTINGALE Streaming "Black Tears" From Upcoming Rock Hard Live Release





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