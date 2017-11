сегодня



Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной SKELETONWITCH выпустят новую работу весной следующего года. Продюсером записи выступил Kurt Ballou (CHELSEA WOLFE, HIGH ON FIRE, KVELERTAK), сведение проводил Fredrik Nordström (OPETH's "Blackwater Park", AT THE GATES' "Slaughter Of The Soul").















+0 -0





просмотров: 18