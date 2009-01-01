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*Skeletonwitch*



3 ноя 2017 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной

27 окт 2017 : 		 SKELETONWITCH отправились в студию

31 авг 2016 : 		 SKELETONWITCH выпустили пиво

16 авг 2016 : 		 Новый EP SKELETONWITCH доступен для прослушивания

9 авг 2016 : 		 Концертное видео SKELETONWITCH

17 июн 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

1 июн 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет в августе

21 мар 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет летом

9 мар 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

11 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH объявили имя вокалиста

10 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH завершили запись

19 мар 2015 : 		 SKELETONWITCH начали работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 Переиздание SKELETONWITCH выйдет в ноябре

26 авг 2014 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

4 мар 2014 : 		 SKELETONWITCH выпускают винил

21 янв 2014 : 		 Благотворительный релиз SKELETONWITCH

30 окт 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

12 окт 2013 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

17 сен 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

14 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH

29 май 2013 : 		 Название нового альбома SKELETONWITCH

9 апр 2013 : 		 SKELETONWITCH начали запись

15 янв 2013 : 		 SKELETONWITCH начнут запись в апреле

18 дек 2012 : 		 Видео с выступления SKELETONWITCH

3 апр 2012 : 		 Редкий трек SKELETONWITCH

24 мар 2012 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

2 мар 2012 : 		 Виниловые переиздания SKELETONWITCH

7 сен 2011 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

2 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH

21 июл 2011 : 		 Датат выхода нового альбома SKELETONWITCH

28 июн 2011 : 		 Название нового альбома SKELETONWITCH

2 июн 2011 : 		 SKELETONWITCH начали запись

5 май 2011 : 		 Детали третьего 7" релиза SKELETONWITCH

22 мар 2011 : 		 SKELETONWITCH расстались с ударником

30 сен 2010 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

28 авг 2010 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

15 окт 2009 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

6 окт 2009 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH доступен для прослушивания

21 сен 2009 : 		 Семплы новых песен SKELETONWITCH

18 авг 2009 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

3 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома SKELETONWITCH

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Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной

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SKELETONWITCH выпустят новую работу весной следующего года. Продюсером записи выступил Kurt Ballou (CHELSEA WOLFE, HIGH ON FIRE, KVELERTAK), сведение проводил Fredrik Nordström (OPETH's "Blackwater Park", AT THE GATES' "Slaughter Of The Soul").

SKELETONWITCH To Release New Album In The Spring






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