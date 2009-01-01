27 окт 2017



SKELETONWITCH отправились в студию Американские металлисты SKELETONWITCH отправились в студию вместе с продюсером Kurt'ом Ballou (Converge), чтобы приступить к записи своего следующего опуса, выход которого запланирован на весну следующего года.







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